Kırgızistan’da sansasyon: Kaçak muhalif lider başbakan olur iddiası

Kırgızistan’da sansasyon bir haber yayınlandı. Habere göre, şu anda kaçak durumda olan Kırgızistan'ın ana muhalefet partisi "Respublika - Ata Jurt Partiyası" lideri Ömürbek Babanov'un başbakan olabileceği iddia edildi.

Kırgız milletvekilleri ve siyaset bilimciler şimdiki Başbakan Muhammedkaliy Abylgaziev'in kabineyi elinde tutamayacağına inanmaktadırlar.

Başbakan Muhammedkalyy Abylgaziyev hükümeti muhtemelen yeni yıldan sonra dağılacak. Bu görüşü eski milletvekili Alisher Mamasaliev' "Maral" radyosuna verdiği bir röportajda dile getirdi. Ona göre, mevcut kabinenin öncekilerden hiç farklı olmadı.

Eski milletvekili Mamasaliev yaptığı açıklamada, "Herkes için hükümetin düşeceği açıktır, ama yeni yıla kadar görevde kalacaktır. Başbakanın sorumluluğu özel komisyon tarafından değerlendirilecek. Hükümet resmi yetlilisi büyük miktarda rüşvet ile yakalanıyor, bu toplum için çok büyük bir sinyaldir” dedi.

Söz konusu olan Ulaştırma ve Karayolları Bakan Yardımcısı Azimkan Zhusubaliyev'in 50 bin dolarlık rüşvet alırken tutuklanmasıdır. O, belli bir ücret karşılığında yabancı şirketin çıkarları için lobi yapmayı kabul etmişti.

Fakat bu bütün hükümetin istifa etmesi için yeterli sebep midir?

Siyaset uzmanı Mars Sariev, Vesti.kg 'a verdiği demeçte, "Büyük olasılıkla kabinenin önümüzdeki yılın başında istifa olasılığı çok yüksek" dedi. Rüşvete karşı başlatılan yeni savaş dalgasında böyle olayın yaşanması görevlilerin görevlerini yerine getirmesi için ahlaki engel olabilir” dedi.

Mars Sariev ilkbaharda şu anda kaçak olan eski başbakanlardan Ömürbek Babanov'un siyasi arenaya geri dönebileceğini öne sürdü. “Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in Babanov'a sıcak mesajlar göndermesi boşuna değil. Bunun yanında Ömürbek Tekebaev ve Duishenkul Chotonov gibi politikacılar da rehabilite edilebilirler.

Kırgızistan’da siyasi çalkantılar devam etmektedir. Özellikle eski ve yeni Cumhurbaşkanlarının kendi aralarındaki mücadeleleri gündemi meşgul etmektedir. Bu da siyaseti yöneten güçlerin yeniden şekillenmesi anlamına gelebilir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2018, 09:59