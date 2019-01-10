Kırgızistan’da sokakta tükürme cezasının ilki bir polise verildi

Kırgızistan'da kamusal alanda tükürme yasağını öngören Kanun yürürlüğe girdi. Bu yasayı ihlal ettiği için ceza alan ilk vatandaşlardan biri ise Chuy ili emniyet teşkilatı görevlisi oldu.

İki gün önce, internette yayınlanan bir video görüntide, bu memurun sokakta beş kez tükürdüğü ve polis memur arkadaşlarıyla sigara içtiği ortaya çıkmıştı. Kimliği kısa sürede belli olan görevlinin devriye memuru polisi olduğu ortaya çıktı.

Halka açık bir yerde tükürdüğü için polis memuruna 5,5 bin Som para cezası verildi. Daha önce, İssyk-Kul eyaletinin bir sakini aynı suçtan cezalandırılmıştı.

Kırgızistan'da, 1 Ocak 2019'dan itibaren, şehirlerde genel temizlik ve görüntü ilkelerini bozanları cezalandırmayı öngören yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Bu yasada tükürme yasağı da yer alıyor.

Bu madde uyarınca, aşağıdaki cezalar öngörülmektedir: Sokaklarda tüküren bireyler için 5,5 bin Kırgız Somu (78 dolar) ve tüzel kişiler için ise 17 bin Kırgız Somu (243 dolar).

Ayrıca, ağaçların kuruyan ve yere dökülen yapraklarını yakan bireylere 7 bin 500 Som (107 dolar) ve tüzel kişilere ise 23 binKırgız Somu (329 dolar) ceza verilecektir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2019, 11:47