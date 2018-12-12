Kırgızistan’da yeni Ceza Kanunu uygulanacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, insan haklarının korunmasını devletin öncelikli görevi olduğunu belirterek ülkesinin bu alanda uluslararası standartlara uyduğunu söyledi.

Bişkek’te İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70. yıldönümünü kutlandı. Kırgızistan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni Orta Asya ülkelerinden kabul eden ilk ülke. 10 Aralık'ta “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Kırgızistan’da Anayasal düzen ve Parlamenter Demokrasinin esasıdır” adlı toplantıda konuşan devlet başkanı Sooronbay Jeenbekov “insan haklarının korunması devletin birincil sorumluluğudur. Bu bildiride yer alan fikirler, Kırgız toplumunun zihniyetine ve dünya görüşüne tekabül ediyor”, dedi.

Ancak Kırgızistanlı siyasetçiler ve insan hakları savunucuları, ülkede insan haklarının hâlâ ihlal edildiğine ve devletin imajını zedeleyen siyasi tutsakların bulunduğuna inanıyorlar.

Öte yandan Kırgızistan’da 2019 den itibaren yeni Ceza Kanunu uygulanacak.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, “Yeni Yıldan itibaren yeni yasal normlar çerçevesinde yaşamaya başlayacağız. Yargılama öncesi soruşturma eylemleri, adli yargılama, mahkeme kararlarının icrası yeni kanun ve kuralların normlarına uygun olacak” açıklamasında bulundu.

Kırgız siyasetçisi Ravshan Dzheenbekov, insan haklarına saygı duyduğunu söyleyen devlet başkanının gerçekleri abarttığına inanıyor. “Belki de devlet başkanı diğer alanlara atıfta bulunuyor. Bu konuşma özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğü alanlarında ilerlemelerdir. Ancak insan hakları konusunda, ileriye yönelik ciddi bir adım atmadık. Kırgızistan insan haklarına tecavüz eden bir ülkeydi ve bu alanda hiçbir değişim yaşanmamıştır” iddiasında bulundu.

Sooronbay Jeenbekov'un Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden sonra halk onun siyasi tutuklular konusuna daha fazla ilgi göstermesini bekledi. Toplamda 13 siyasi tutuklu var, Ata-Meken partisi lideri Ömürbek Tekebaev dışında bunların hepsi “iktidarı zorla ele geçirmek” iddiasıyla suçlanıyor. Ancak, Ravshan Dzheenbekov'a göre, bugüne kadar cumhurbaşkanı, emniyet güçleri ve yargı organları siyasi tutukluların durumlarını gözden geçireceklerine dair hiçbir sinyal vermediler.

Ravshan Dzheenbekova göre, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Ceza Yasası umut vermiyor. Çünkü sorun yasalarda değil. Sorun şu ki devlet başkanı, başbakan, parlamento, yargı sistemi bir bütün olarak açıklık ve şeffaflık, rekabet, kamusal kontrol ve sorumluluk ilkelerini kabul etmiyor. Bundan dolayı yasalar da çalışmıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

