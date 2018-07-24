Kırgızistan'lı genç gazeteci Ulanbek Egizbayev hayatını kaybetti

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22 Temmuz günü Çolpan-Ata gölü sahilinde bir erkek boğulurken görüldü. Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye yetiştirilen şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kişinin Kırgızistan’lı gazeteci Ulanbek Egizbayev olduğu bildirildi.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı genç gazetecinin ölümünü araştırmak üzere bölgeye bir heyet gönderdi. Egizbayev, son dönemlerde bazı yetkililerin Bişkek’te başta usulsüz mezar yeri alım-satımları olmak üzere değeri yüksek arazilerin yasadışı satışlar yaptıklarına dair yolsuzluk araştırmaları yapıyordu.

‘Azattyk Radyosu’, son zamanlarda yaptığı araştırmalar yüzünden Egizbayev’in tehditler aldığını da bildirdi.

Ulanbek Egizbayev, 2013 yılında "Manas" Kırgız -Türk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. 2015 yılında Bişkek Beşeri Bilimler Üniversitesi'nde siyaset bilimi dalında yüksek lisansını tamamladı.



Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2018, 18:18