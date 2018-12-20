Kırgızlar Çin Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi

Kırgız halkı Bişkek'teki Çin büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Bişkek'teki Çin büyükelçiliği önünde toplananlar, Kırgız vatandaşlarının Çin'deki "yeniden eğitim kamplarından" serbest bırakılmasını talep etti.

Kırgız Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, düzenlediği basın toplantısında Çin'deki "yeniden eğitim kampları" hakkında konuşulurken dikkat edilmesi gerektiğini ve diğer ülkelerin iç politikasına müdahale etme haklarının olmadığını söyledi.

Ancak başka bir ülkedeki akrabalardan endişe eden Kırgız halkı, Çin'deki akrabalarının baskı altında olduğunu söyledi. Çin'deki akrabaları için bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar. Ayrıca, Çin'de “yeniden eğitim kamplarında” sadece Kırgız halkı değil, aynı zamanda Kazak, Kırgız etniklerinin vatandaşları da bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2018, 14:49