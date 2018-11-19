Kırgızlar, Tacikistan’da 60 gün kayıtsız kalabilecek

Kırgızistan vatandaşları bundan sonra 60 gün kayıt olmadan Tacikistan'da kalabilecek.
Kırgızistan Başkanı Sooronbay Jeenbekov, Tacikistan Cumhuriyeti'nin Kırgız Cumhuriyeti vatandaşlarının kalışına ilişkin prosedür hakkında iki ülkenin hükümetleri arasındaki anlaşmanın onaylanmasını imzaladı.
Kanun 11 Ekim 2018'de Kırgızistan meclisi Jogorku Kenesh'te onaylandı.
Kırgız Cumhuriyeti topraklarında kaldıkları süre boyunca Tacikliler için de benzer normlar belirlendi.
Kanun, resmi yayın tarihinden itibaren on gün sona erdiğinde yürürlüğe girecek.