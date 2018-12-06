Kırgızlardan Çin'in yeniden eğitim kampındaki mahkumlarına destek

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Çin'de "yeniden eğitim kamplarında" etnik Kırgız, Kazak ve diğer milletlerden mahkumların durumuna dikkat etmek gösteri düzenlendi.

Protestocular, Çin'deki etnik azınlıkların zulüm gördüklerini ve Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası toplumun bu konuya yönelik birşeyler yapılmasını istedi. BM Genel Sekreteri António Guterres'e çağrıda bulunan grup Çin'deki bir Güvenlik Konseyi toplantısında etnik grupların durumu hakkında inceleme başlatılmasını istedi.

Protestocular Çin yetkililerinin etnik Kırgızlara, Kazaklara ve Uygurlara zulmetmeyi bırakmasını istedi.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, Çin, Sincan'daki etnik azınlıkların baskısı ve Pekin'deki “eğitim merkezleri” ve “insan hakları aktivistleri” olarak adlandırdığı kurumlarda zorla yerleştirme raporları ile bağlantılı olarak uluslararası toplumun denetimi altındaydı . Çeşitli verilere göre, eğitim merkezi adı altındaki binalarda bir milyon kişiye yakın Müslüman bulunabilir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net