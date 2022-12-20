Mirziyoyev: Gelecek yıl bakanlıklar reforme edilecek, hükümetin çalışma şekli de kökten değişecek

2022'yi değerlendirmek ve 2023 perspektiflerini açıklamak üzere Parlamento'ya hitap eden Mirziyoyev, 2022'nin çok karmaşık ve zorlu bir yıl olduğunu, böyle bir durumda ülkenin kalkınmasının çok ve cesurca çalışmakla mümkün olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, son yıllarda ülkede hayatın her alanında büyük değişimlerin yaşandığını, 2018'de 52 milyar dolar olan gayrisafi yurt içi hasılanın bu yıl ilk kez 80 milyar doları aştığını, 2018'de 14 milyar dolar olan ihracat hacminin ise yine ilk kez 19 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "Özbekistan, ulusal kalkınmanın yeni bir dönemine adım atıyor." dedi.

Gelecek sene devlet yönetimi sisteminin reforme edileceğini, daha verimli bir yönetim sistemine geçileceğini vurgulayan Mirziyoyev, günümüzde devlet yönetiminde "birbirini tekrar eden ve gereksiz" kurumlar olduğunu, bunun sonucunda sorunlara çözüm bulmak için çok fazla zaman, çaba ve kaynak harcandığını belirtti.

Mirziyoyev, "İlk aşamada bakanlıklar reform edilecek, hükümetin çalışma şekli de kökten değişecek. Mevcut 61 olan bakanlık ve kurum sayısı 28'e düşürülecek. Memur sayısı kademeli olarak yüzde 25-30 azaltılacak. Birçok bakan değişecek. Alanında bilgili, özverili ve yaptığı işten halkın memnun olduğu bakanlar görevlerinde kalacak. Görevini yapamayan bakan istifa edecek." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl binden fazla devlet işletmesinin satışa çıkarılacağını, yerli ve yabancı yatırımı artırmak için koşulların daha da iyileştirileceğini ve bunun sonucunda gelecek sene toplam 30 milyar dolarlık yatırım yapılarak 300'den fazla yatırım projesinin hayata geçirileceği bilgisini veren Mirziyoyev, ihracat için gelecek yıl 23 milyar dolarlık hedef olduğunu dile getirdi.

2023'te Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelikle ilgili esas müzakereleri tamamlayarak, iç mevzuatı uyumlaştırma ve yeni standartların uygulanmasına yönelik çalışmaları hızlandıracaklarını aktaran Şevket Mirziyoyev, dünyadaki karmaşık koşullarda hedeflerine ulaşmanın kolay olmayacağını ancak, çok fazla bilgi ve deneyim biriktirdiklerinin altını çizdi.

Mirziyoyev, "En önemlisi de kendi gücümüze ve yeteneklerimize olan güvenimiz her geçen gün artıyor. Bu nedenle ne kadar zor olursa olsun seçtiğimiz yoldan asla geri dönmeyeceğiz. Hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Bu yolda iyi niyetli, kalbi temiz ve çalışkan insanlarımıza güveniyoruz. El birliği ile çalışırsak, halkımızın ulaşmak istediği Yeni Özbekistan'ı mutlaka kuracağız." diye konuştu.

Açık ve yapıcı, karşılıklı güven ve saygıya dayalı dış politikayı istikrarlı bir şekilde sürdüreceklerini kaydeden Mirziyoyev, "Bundan sonra da Orta Asya'daki tüm komşu ülkeler ve dünyadaki stratejik ortaklarımız olan ülkeler, uluslararası kuruluşlar ile çok yönlü ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmek ana hedefimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Özbekistan'ın bu yıl Şanghay İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanları zirveleri ile onlarca üst düzey uluslararası konferansa ev sahipliği yaptığını anımsatan Mirziyoyev, günümüzde Özbekistan'ın dünya siyasetinin merkezlerinden biri haline geldiğini ve bunun uluslararası toplum tarafından da kabul edildiğine dikkati çekti.

Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde temmuzda meydana gelen olaylara da değinen Mirziyoyev, yaşanan bu "tatsız olayların" halkı çok üzdüğünü, halkın zekası ve bilgeliği ile durumunkısa zamanda normalleştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim için 'Karakalpakistan'ın başarısı tüm Özbekistan'ın başarısıdır, Karakalpakistan'ın kaygısı tüm Özbekistan'ın kaygısıdır' fikri her zaman ana programımız olmuştur ve öyle kalacaktır. Asıl hedefimiz, ortak çalışmalarımızla yeni Özbekistan'da kalkınan ve müreffeh bir yeni Karakalpakistan yaratmaktır. Yüzyıllardır et ve tırnak gibi kenetlenmiş halklarımızın dostluğunu hiçbir güç bozamaz. Çünkü ortak geçmişimiz kadar bugünümüz ve geleceğimiz de bir olacaktır."