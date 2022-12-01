Mirziyoyev, Kırgızistan'la sınır anlaşmasına dair kanunu onayladı

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, Özbek-Kırgız sınırının belirlenmesi ve Andican (Kempirabad) barajının ortak yönetimine ilişkin anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunu imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, 13 maddeden oluşan Özbekistan-Kırgızistan sınırının belirlenmesine ilişkin anlaşmanın, iki ülke arasındaki sınırın daha önce tartışmalı olan 35 noktasındaki toplam uzunluğu 302 kilometreli ortak sınırı belirlediği bilgisi yer aldı.

Anlaşma kapsamında 4 bin 957 hektarlık Andican Barajı alanı ile barajın bakımı için kullanılacak 19,5 hektarlık arazinin Özbekistan'a bırakılacağı aktarılan açıklamada, bunun karşılığında 1019 hektar mera arazisi ile 12 bin 849 hektarlık arazinin tazminat olarak Kırgızistan'a verileceği ifade edildi.

Andican Barajı'nın ortak yönetimine ilişkin anlaşmaya göre de Özbek tarafının, barajdaki su seviyesini belirli bir düzeyde tutmayı, Kırgız vatandaşların barajın su kaynaklarına ücretsiz ve engelsiz erişimini sağlamayı, su kaynakları üzerine ek yapı inşa etmemeyi, Kırgız tarafının da barajın belirlenen sınır çizgisine ve su kullanım rejimine uymayı taahhüt ettiği belirtildi.

Açıklamada, barajın ortak yönetimi anlaşmasının Özbekistan'a yıllık 2,5 milyon ton tarım ürünleri üretecek ve 500 milyon dolarlık ürün ihracatı yapacak 8 bine yakın çiftçilik şirketine sürekli su temin edilmesini mümkün kılacağı ifade edildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov'un 3 Kasım'da Bişkek'e yaptığı ziyaret sırasında imzalanan iki anlaşma, daha sonra iki ülke parlamentolarınca onaylanmasının ardından 29 Kasım'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından imzalanmıştı.

Özbekistan ve Kırgızistan, 1379 kilometrelik ortak sınırın büyük bir kısmı üzerinde daha önce anlaşırken, sınırın 300 kilometrelik kısmı konusunda bir türlü mutabakat sağlayamıyordu.