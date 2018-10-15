Mısır'ın en büyük bankası Kazakistan'daki şubelerini açmayı planlıyor

Mısır Cumhuriyeti'nin Kazakistan Büyükelçisi Arman Isagaliyev, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada Kazakistan'ın, Mısır'a buğday ihracatını sürdürmeyi planladığını açıkladı.

Açıklamaya göre şu anda Mısır yönetimi, 100 milyonluk nüfusuyla, yıllık 10-12 milyon ton Buğday ithal ediyor. Buğdayın ana ihracatçılarından biri olan Kazakistan, şu anda Kazak buğdayını ülkeye ulaştırmanın en uygun lojistik yollarını düşünüyor. Bu bağlamda Mısır, kendi topraklarında Kazakistan tahıl terminalini açmayı teklif ediyor.

Mısır'ın en büyük bankası olan “Bank Misr” şubesi yakın zamanda Kazakistan'da açmayı planlıyor.

Diplomat, "Bu proje sadece Mısır pazarına değil, diğer Afrika ülkelerine de ihracat imkanı sunacak" dedi.

Ayrıca, yabancı bir mali yardım alan Mısır'ın Kazakistan'a yatırım yapmakla ilgilendiğini de sözlerine ekledi. Şu anda, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, Mısır tarafı ile birlikte, Kazakistan'ın Almatı'daki bir Mısır-Mısır ilaç parkının inşası için bir yatırım projesinin uygulanması üzerinde çalışmaktadır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 12:07