Modi Haziran ayında Kırgızistan'ı ziyaret edecek

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Chingiz Aydarbekov, 21 Mart'ta Hindistan Dışişleri Bakanı S. Svaraj ile bir araya geldi.

Görüşmede, SCO Dışişleri Bakanları Konseyi ve SCO Devlet Başkanları Konseyi gibi yaklaşmakta olan olayların yanı sıra ikili işbirliğinin güncel konuları ele alındı.

Bu yılın haziran ayında Hindistan Başbakanı'nın Kırgızistan Cumhuriyeti ziyaretinin hazırlanmasına özel bir önem verildi.

Dışişleri Bakanlığı, "Taraflar, iki ülke arasındaki geleneksel olarak dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine ve yaklaşmakta olan ortak faaliyetlerin uygulanmasında aktif işbirliğine karşılıklı odaklanmanın önemini vurguladılar." Dedi.

Kaynak: Akıpress, www.dunyabulteni.net