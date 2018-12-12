Moğol askerleri yeniden Afganistan yolunda

Moğolistan Silahlı Kuvvetlerinden bir birim Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehri yakınlarındaki çok uluslu bir askeri üssün güvenlik işlevlerini yerine getirmek üzere yola çıktı.

Yetkililer tarafından 10 Aralık Pazartesi günü yapılan açıklamada, Moğolistan'ın NATO liderliğinde Afganistan'a bir askeri birlik gönderdikleri bildirildi.

113 askerde noluşan birlik, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'dan Afgan topraklarına gönderilen dokuzuncu birlik oldu.

Moğolistan Silahlı Kuvvetler Genel Başkanı Jamba Badambazar yaptığı açıklamada, “Hizmet edeceğiniz yerde, durum istikrarsız. Yine de, birleşik yönetim, örgütlenme, dayanışma ve disiplin yoluyla önceki bölümlerin başarılarını güçlendirmenin yanı sıra, Moğolistan silahlı kuvvetlerinin onurunu korumak ve diğer ülkelerden gelen yerel vatandaşlar ve askeri personel için bir örnek olacağından eminim ”dedi.

Moğolistan, askeri birliklerini 1 Ocak 2015'ten itibaren Afganistan'a göndermeye başladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net