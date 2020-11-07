Moğol Gobi'sinde Mars şehri inşa edilecek

Moğol Gobi'sinde bir uzay üssü yaratmaya yönelik Mars V projesi, başkentin inovasyon departmanı tarafından desteklenecek.

Ulan Batur Bilim, Sanayi ve İnovasyon Ajansı, Mars V projesi ile işbirliği anlaşması imzaladı.



Proje, Uluslararası Uzay Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü ile Moğol Gobi'sinde yapay bir turizm şehri ve kozmonotları eğitmek için bir üs oluşturmayı hedefliyor.

Anlaşmaya uygun olarak Bilim, Sanayi ve İnovasyon Bölümü, Mars V projesinin faaliyetlerini bölümün alt merkezlerine sunacak ve proje ekibine startup'larla buluşma, araştırma ve tartışma yapma yeri sağlayacak.

Proje şu anda uluslararası kuruluşlarla araştırmalar yürütüyor ve uluslararası ilişkilerini geliştiriyor. Mars gezegeninin keşfi için dünyanın en büyük iki kuruluşunun üyesi olan Mars V projesi dünya liderlerine ve uzay ajanslarına sunuldu.

Resmi olarak Şubat 2019'da başlayan proje, Mars'la ilgilenen herkesin yaşayabilirliğini artırmak için üç alt proje uygulayacak ve çok katmanlı özel programlar oluşturacak.

Uzmanlar uzay bilimi ve ilgili teknolojik ilerlemelerin insanlığın beşinci endüstriyel evrimi olacağına inanıyor. Örneğin, 2018'deki toplam uzay üretim hacmi 360 milyar dolardı ve 2040'a kadar 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Elon Musk'un Space X, Virgin Galactic ve Blue Origin altyapısı inşa ediyor ve uzayı bir seyahat işletmesine dönüştürmek için roketler geliştiriyor ve insanlığın bir sonraki yolculuğunun başka bir gezegende olacağına işaret ediyor.

Kaynak: Centralasia