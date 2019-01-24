Tüm BM üye ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kurma hedefi çerçevesinde Moğolistan, Barbados ile diplomatik ilişkiler kurdu. Ortak bildiri için imza töreni 17 Ocak 2019'da New York'ta gerçekleşti.

Açıklamada, her iki ülkenin de dostane ikili ilişkiler ve işbirliği kurma ve geliştirme niyeti ile yönlendirildiği, ilişkilerini BM Şartı ve Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarına karşılıklı bağlılık temelinde kurmayı kabul ettiği belirtildi.

Taraflar, diplomatik ilişkilerin kurulmasının ikili düzeyde ve uluslararası örgütler çerçevesinde işbirliği ve karşılıklı destek için fırsatlar yaratacağını vurguladı.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin ortak bir açıklama, Moğolistan Daimi Temsilcisi Büyükelçi S. Suhbold ve Barbados'un Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Elizabeth Thompson tarafından imzalandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net