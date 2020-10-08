Moğolistan, Çin'e 20.000 koyun bağışladı

Çin'e bağışlanacak 30.000 koyundan 20.000'i Moğolistan'ın güney komşusuna bağışlandı.

Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanı Z. Mendsayhan, kalan 10.000 koyunun 14 Ekim'e kadar teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmuş ve Veterinerlik Dairesi, aimags ve yerel tarım departmanları koyun bağışları düzenlemektedir.

Bulaşıcı hayvan hastalıklarının olmadığı bir bölgeden koyun alıp aşılayarak ülkenin güney komşusuna tedarik ediyorlar.





Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga, bu yılın Şubat ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede Çin'e 30.000 koyun hediye etti. 27 Şubat'ta Pekin'deki Halk Meclisi Meclisi'nde gerçekleşen görüşmelerin ardından, Çin tarafına 30 bin koyunun bağışlandığına dair koronavirüs salgını ile mücadele eden Çin'e destek olarak Xi Jinping'e sertifika verdi.

Kaynak: CentralAsia