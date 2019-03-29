Moğolistan Cumhuriyet Başsavcısı ve yardımcısı görevden alındı

Moğolistan Devlet Başkanı Haltmagiin Battulga'nın 29 Mart tarihli kararnamesiyle, Başsavcı M.Enh-Amgalan ve yardımcısı T. Erdenebat ve Genel Sekreteri Ts. Zorig görevden alındı.

Battulga, Asia Russia Daily gazetesine verdiği demeçte, kararın yolsuzlukla mücadele kapsamında alındığını belirtti.

27 Mart'ta Moğolistan parlamentosunun (Büyük Devlet Hural-VGH) olağanüstü bir oturumunda, “hakimlerin yasal statüsü”, “savcılığın makamı” ve “yolsuzlukla mücadelede” yasalarına eklemeler hakkında bir yasa taslağı tartışıldı ve onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı idaresinin başkanı Z. Enkhbold düzenlediği basın toplantısında, savcıların istifasıyla ilgili kararın cumhurbaşkanı tarafından VGH üyelerinin rızası olmadan, yasalarda yapılacak değişikliklerin kabul edilmesinden önce olması gerektiği gibi verildiğini söyledi.

Bütün değişiklikler, Cumhuriyet Savcısı'nın izniyle bir gün önce Moğol hapishanesinde işkence videosunu izlemiş olan milletvekillerinin duygusal ifadelerinin arka planı üzerinde gerçekleşiyor.

Kaynak: ca-news

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 15:50