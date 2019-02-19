Moğolistan'da 42 kişi KFC'den zehirlendi

Moğolistan'da Metropolitan Profesyonel Teftiş Dairesi Temsilcileri, KFC bayisinin yerel lisans sahibi Tavan Bogd'un, bu ay bilinen 247 gıda zehirlenmesinden sorumlu olduğunu söyledi. Yetkililer, sıhhi şartlara uygun olarak ciddi ihlaller bulduklarını söyledi. Laboratuvar çalışmaları, içme suyunda ve diğer içeceklerde bulunan bakterileri belirlediklerini bildirdi.

Yum! Franchise'ı kontrol eden Brands Inc., KFC Moğolistan'ın olayı soruşturmak için hükümetle birlikte çalıştığını söyledi.

Şirket, “KFC için müşterilerimizin sağlığından ve güvenliğinden daha önemli bir şey yok” dedi ve “Birçok insanın yaşadığı olumsuz sonuçlara derinden pişman oluyoruz” dedi.

Tavan Bogd Group, 2013 yılında yan kuruluşu Tavan Bogd Foods altında ilk KFC'sini başlattı. Bugün, başkentteki KFC restoranlarının sayısı 10'dan fazla.

Kaynak: www.dunyabulteni.net