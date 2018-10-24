Moğolistan'da seraların elektriği geceleri bedava

Moğolistan Hükümeti, "Winter Greenhouse" projesinin uygulanması konusunda aldığı kararla seralarda kullanılan elektiriği gece satlerinde ücretsiz yaptı.

Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanı B. Batzorig, elektrik ödemeleri için fayda sağlamayı amaçlayan bu projenin uygulanmaya başlaması talimatı verdi.

Alınan karara göre 1 Kasım'dan 1 Nisan'a kadar geceleri ( akşam 6'dan sabah 10'a kadar) seralar ücretsiz elektrik kullanabilirler. Kışlık seranın maksimum güç tüketimi 1m2 başına 0.786 kW / saattir.

Ön hesaplara göre, proje 20 hektar arsaya sahip seralar için geçerli olacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net