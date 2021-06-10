Moğolistan'da yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Moğolistan Seçim Kurulunun açıkladığı, kesin olmayan sonuçlara göre Ukhnaagiin Khurelsukh, yaklaşık 1 milyon 75 bin seçmenin oy kullandığı seçimde, 820 binden fazla oy aldı.

Oy sayımını diğer iki adaydan açık farkla önde götüren 52 yaşındaki Khurelsukh, bu sonuçla zaferini ilan etti.

Khurelsukh, yaptığı açıklamada, "İnsanlar bana güvenini gösterdi, ben de Moğolistan için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için ocak ayında başbakanlık görevinden istifa eden Khurelsukh, seçimde muhalefetteki Demokrat Partinin eski Genel Başkanı Sodnomzunduin Erdene ve eski milletvekili Dangaasurengiin Enkhbat'a karşı yarıştı.

Moğolistan'da 2019'da yapılan anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının yeniden seçilme hakkı olmaksızın 6 yıl görev yapmasına karar verilmişti.