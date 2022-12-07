Moğolistan'daki eylemler devam ediyor

Başkent Ulan Batur'un Sukhbaatar Meydanı'nda toplanan protestocular, işsizlik ve ekonomik sorunlara çözüm bulunması, Çin'e kömür satışında yolsuzluk yapanların belirlenmesi gibi taleplerle gösterilerine devam ediyor.

Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene, beraberinde bazı bakanlarla Sukhbaatar Meydanı'ndaki göstericilerle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Oyun-Erdene, burada yaptığı konuşmada, hükümetin de kömür hırsızlığı iddialarıyla ilgili tüm meselelerin açığa kavuşmasından yana olduğunu belirtti.

Başbakan Oyun-Erdene, "Konuyu araştırması için özel temsilci atadık. Bu olaya karışan politikacıların isimleri yakında açıklanacak. Emniyet güçlerine konuyu etraflıca araştırmaları için zaman vermeliyiz. Kömür meselesine bulaşan kişiler de gösterileri yönlendirmeye çalışıyor. Moğol halkının neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt ederek mantıklı sonuçlar çıkaracağından eminim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh de hükümet ve güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptı.

Khurelsukh, hükümeti ve kolluk kuvvetlerini, kömür hırsızlığı iddialarıyla ilgili sorunları çözmek için hızlı harekete geçmemekle eleştirdi.

Başsavcıdan, yolsuzluk iddialarına ismi karışanları açıklamasını isteyen Khurelsukh, sorunun çözülmemesi halinde yasal haklarını kullanıp erken seçim kararı alabileceğini ifade etti.

Moğolistan'da 4 Aralık'ta ekonomideki durum ve hükümetteki yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle protestolar başlamıştı.

Hükümet yetkililerinin Çin'e satılan kömürden elde edilen geliri zimmete geçirdiğini öne süren göstericiler, bu konuya net yanıt verilmesini, işsizlik ve ekonomik sorunlara çözüm bulunmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve parlamento binasını kuşatan göstericilerle polis arasında arbede yaşanmıştı.