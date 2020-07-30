Moğolistan'dan 12 binden fazla yabancı vatandaşın çıkarılması istendi

Moğolistan koronavirüsün yayılmasını önlemek için Şubat ayı ortasında sınırlarını kapattı ve tüm uçuşları iptal etti.

Moğolistan'daki 51 ülkeden 12.000'den fazla yabancı vatandaş ülkeden ayrılmak istedi. Ağustos ayında yüzde 20-30'u Moğolistan hükümetinden charter uçuşlarıyla tahliye edilecek.

Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Başkonsolosluğu Genel Müdürü, 1, 14, 15 ve 22 Ağustos'ta charter uçaklarında ülkeyi terk etmek için başvuran 3.000'den fazla Koreli tahliye ettiğini söyledi.

MIAT, Moğol havayolları aşağıdaki charter uçuşlarını gerçekleştirecektir:

- Seattle, ABD'de, 5 Ağustos,

- Yeni Delhi, Hindistan, 6 Ağustos,

-Tokyo, Japonya, 7 ve 24 Ağustos,

- Frankfurt, Almanya, 8, 21 ve 26 Ağustos

- Prag, Çek Cumhuriyeti 10 Ağustos

- İstanbul, Türkiye, 15 Ağustos

- Avustralya 27 Ağustos.

Kaynaj: centralasia