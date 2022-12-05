Moğolistan halkı sokaklara döküldü

Başkent Ulan Batur'da dün başlayan gösterilerde hükümet yetkililerinin Çin'e satılan kömürden elde edilen geliri zimmete geçirdiği öne sürülerek buna ilişkin yanıt istendi.

Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve parlamento binasını kuşatan göstericilerle polis arasında arbede çıktı.

Kentin Sukhbaatar Meydanında da toplanan protestocular, işsizlik ve ekonomik sorunlara çözüm bulunmasını talep etti. Göstericiler arasında gençlerin çoğunlukta bulunması dikkati çekti.

Polisle göstericiler arasında yaşanan arbedede yaralananlar oldu.

Ulan Batur'da hava sıcaklığı -28 derece olmasına rağmen gösteriler devam ediyor.