Moğolistan nüfusu 25 yılda 5 milyona ulaşacak

Ulusal İstatistik Ofisi'nden (NSO) uzmanlar, Moğolistan nüfusunun 2015 yılında üç milyona ulaşacağı yönündeki tahminlerinin doğru olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi ise Moğolistan nüfusunun 2045 yılına kadar beş milyona ulaşacağını tahmin ediyorlar.

21 Ocak 2015'te Moğolistan'ın üç milyonuncu vatandaşı dünyaya geldi. 21 Ocak günü sabah 08: 27'de, mnogomay aimak'ın ilçe merkezi Dalanzadgad Somon'un hastanesinde doğdu. Sonra ülkenin cumhurbaşkanı Tsakhiagiin Elbegdorzh ona Moğolzhin adını verdi. Moğolistan Hükümeti, çocuğun ebeveynlerine, 70 milyon tugrik (26.5 bin dolar) değerinde ve üç odalı bir daire vermeye karar verdi.

2018 yılı sonu itibariyle Moğolistan nüfusu 3,2 milyon kişidir ve bir önceki yıla göre 61 bin 600 kişi artmıştır.

2018'de 79 bin 000 çocuk Moğolistan'da, bin 465 Moğol çocuk ise yabancı ülkelerde doğdu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net