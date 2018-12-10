Moğolistan, Ordu Oyunlarının organizatörlerinden biri olacak

Moğolistan, önümüzdeki yıl Ordu Oyunlarının (ARMI) organizatörlerinden biri olacak. 2019 yılındaki Armi-2019 yarışması 3 Ağustos'tan 17 Ağustos 2019'a kadar düzenlenecek.

Ordu Uluslararası Oyunlarında yarışmalar düzenlemek isteyen çok fazla ülke bulunuyor. General-Teğmen Ivan Buvaltsev'in yaptığı açıklamaya göre, yarışma organizatörü olmak için başvuruların içinden dokuz yabancı ülke sırasıyla, Moğolistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin ve Özbekistan oldu.

Moğolistan Silahlı Kuvvetleri Başkanı, süvari birimleri için yeni bir “At Maratonu” yarışması (ARAVT) sundu.

"Aravt" ya da ustabaşı - Cengiz Han'ın Moğol ordusunda 10 askerden oluşan bir birlik.

Moğolistan Ordusu'nun en küçük birimi aravt, sonra yüz askerden oluşan zuut, bin askerden oluşan mengat ve onbin askerden oluşan tomt.

Ordu oyunlarına katılan ülkelerin askerleri sadece Moğol atlarına binecek.

2019 yılında düzenlenecek olan Ordu Oyunları yarışı iki tipte yapılacak, uzun mesafe yürüyüşü ve kısa yürüyüşü. Moğolistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayının eğitim birimi hazırlık çalışmalarından sorumlu olacak. Eğitim birimi, katılımcı ülkelerden katılan askerleri 14 gün boyunca yetiştirecek. Yarışmacılar bu süre zarfında Moğol doğasına ve atlarına alışmak zorunda kalacak.

Şu anda, Moğolistan Silahlı Kuvvetleri dünyanın 15 ülkesine işbirliği için davetiye gönderdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net