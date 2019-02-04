Moğolistan ve İsrail, tarım alanında işbirliğini geliştirecek

Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdina Tsogtbaatar, 2 Şubat'ta Moğolistan'daki İsrail Devlet Büyükelçisi Zvi Kheifetz ile görüştü.

Toplantıda, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin genişlemesinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Moğolistan Dışişleri Bakanı, tarım ve siber güvenlik alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca Moğolistan'ın bu alanlardaki İsrail deneyimini tanıtmak ve incelemekle ilgilendiğini vurguladı.

Buna karşılık Büyükelçi Zvi Kheifets, Hükümet İşleri Dairesi Başkan Yardımcısı G. Bayasgalan’ın İsrail’e başkanlık ettiği Moğolistan İletişim ve İletişim Düzenleme Komitesinin temsilcilerinin son ziyaretinin İsrail’e siber güvenlik alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net