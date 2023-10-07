Moğollar neden Avrupa kıtasına geçmedi?

Moğollar'ın Afrika'ya kadar uzanan istilalarından Avrupa'nın neden nasibini almadığı tarih boyunca merake dilen konular arasında yer almıştır. Tarihçiler uzun zamandır, 1242'de, bir çok büyük zaferden sonra, Moğol ordusunun beklenmedik bir şekilde Orta Avrupa'dan geri çekildiğini merak ediyor.

Bazı tarihçiler, fetihlerden sonra siyasi kargaşa ve mevcur zorlukları öne sürerken, bazıları sebebin, modern Macaristan ve Hırvatistan topraklarında bulunan müstahkem şehirlerin gücünde olduğuna inanıyor.

MOĞOLLAR NEDEN AVRUPA'YA GEÇMEDİ?

Ancak, ağaç halkaları ve tarihi belgelerin analizine dayanarak önerilen yeni çalışmanın yazarları olarak, çevirileri InoSMI tarafından hazırlanan New Scientist tarafından yayınlanan bir makaleye göre, Avrupa kendi kötü hava koşullarından dolayı saldırılardan kurtulmuş olabilir

Çalışmanın yazarlarından Princeton Üniversitesi çalışanı Nicola Di Cosmo, Moğol süvari atlarının Avrasya bozkırlarının çimleriyle beslendiklerini söylüyor. 1200'lerin başlarındaki sıcak iklim, onlara bol miktarda yem sağladığını ve bunun da Moğolların Rusya'yı mülklerine dahil etmelerine yardımcı olduğunu açıkladı.

1241'de Moğol ordusu Macaristan'daki ovaların batı bölgelerine ulaştı. Cengiz Han Batu'nun torunu tarafından yönetilen Moğollar, Moğol manevra savaşı taktikleri için mükemmel olan açık ve düz bir alanda Polonya ve Macar birliklerini yendi.

Di Cosmo, “Bu ortam onlara tanıdık geldi” diyor. “Ancak, bu bölgenin ne kadar su altında kaldığını bilmiyorlardı.”

BÜYÜK BATAKLIK

Macaristan'da diğer bozkır bölgelerine göre yüksek bir yeraltı suyu seviyesi mevcut, bu yüzden kolayca su basmış.

di Cosmo ve meslektaşları bölgedeki ağaç büyüme halkalarını analiz ederek, 1242'nin başında Macaristan'daki kışın soğuk ve nemli olduğunu keşfetti. Bu, görünüşe göre hava şartları, Macaristan'ın merkezindeki ovaları büyük bir bataklığa çevirdi.

Araştırmacılar tarafından incelenen tarihi belgeler bu varsayımları doğrulamaktadır. Erimiş karların Moğol ordusunun bataklıktaki bir alanda bulunan Macar kalesine saldırmasını engellediğini söylediler.

Mera eksikliği ile karşı karşıya kalan Moğollar nispeten kuru tepelere çekildiler ve daha sonra atlar için ot aramak üzere Rusya'ya geri döndüler.

di Cosmo, iklimin Moğolların gitmesine neden olan tek faktör olmamasına rağmen, etkisinin yok sayılmasının bir hata olacağını belirtti. Ona göre, "Aynı iddia ile, bir kişi Rus kışının Napolyon'un ordusunu etkilemediğini söyleyebilirdi."

University Park'taki Pennsylvania Üniversitesi'nden Michael Mann, çalışmayı ilginç olarak nitelendirdi, ancak iklimin tarihsel olaylar üzerindeki etkisinin abartılmaması gerektiği konusunda uyardı. “Bazı yazarlar için evrensel bir açıklama haline gelen“ iklim belirleyiciliği ”konusunda şüpheliyim” diye vurguluyor. Mann'a göre di Cosmo'nun ve meslektaşlarının çalışmalarında belirtilen hava değişiklikleri “mütevazı” diyor.

Orono'daki Maine Üniversitesi'nden Aaron Putnam, determinizmin bu çalışma için tipik olmadığını ve yazarların tüm potansiyel faktörleri göz önünde bulundurduğunu belirtir. “Bulguları beni ikna edici görünüyor” diyor. “Moğolların ayrılmasıyla ilgili önceki açıklamalar da uygun değil.”

Moğol lojistiği, atlar için konforlu koşullara duyulan ihtiyaçla sınırlandı, Putnam şöyle açıklıyor: "Son derece teknolojik olarak gelişmişlerdi - atların hayatta kalmayı zor bulduğu yerlerde sona erdiler."

Putnam, ağaç halkaları gibi doğal meteorolojik veri kaynaklarının, çevreye oldukça bağımlı olan eski ve ortaçağ uygarlıklarının tarihi hakkında bize hala çok şey söyleyebileceğine inanıyor. “Özünde, bu müthiş bir arşiv” diyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net