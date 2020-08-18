Moskova Başkonsolosu, Özbekistan Başbakanı'nın yeni danışmanı oldu

Yerel basında çıkan haberlere göre Moskova Başkonsolosu Mehriddin Khairiddinov, Başbakan Danışmanı ve Yurtdışında Çalışan Özbek Vatandaşlarının Haklarının Korunması ve Desteklenmesi Dairesi Başkanı olarak atandı .

Khairiddinov ayrıca yurtdışında geçici çalışma yapan vatandaşların haklarının korunması ve desteklenmesi için bölüm başkanlığına atandı. Khairiddinov, 2018'den beri Moskova Başkonsolosu olarak çalışıyor.

Mehriddin Khairiddinov, 1977 yılında Özbekistan'ın Buhara bölgesinde doğdu. 1999 yılında Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi'nden mezun oldu. 2017-2018 yıllarında St.Petersburg'da Özbekistan Başkonsolosu olarak görev yaptı.

Kaynak: centralasia