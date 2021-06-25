Nazarbayev aşı oldu
Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Sputnik V aşısı yaptırdı.
Orta Asya 25.06.2021, 22:43
Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
Nazarbayev, Karagandı İlaç Kompleksi'nde, Kovid-19'a karşı üretilen Sputnik V aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Aşı sonrası vatandaşlara seslenen Nazarbayev, herkesi aşı olmaya çağırdı.
Nazarbayev, ülkede Kovid-19'a karşı aşı yaptıran kişi sayısının 3 milyona yaklaştığını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya ve korkmamaya çağırıyorum. Virüsün yeni varyantlarının tespit edildiği şu dönemde aşı olmak çok önemli. Bunu kendi sağlığımız için yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Avaz
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