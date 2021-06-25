Nazarbayev aşı oldu

Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Nazarbayev, Karagandı İlaç Kompleksi'nde, Kovid-19'a karşı üretilen Sputnik V aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Aşı sonrası vatandaşlara seslenen Nazarbayev, herkesi aşı olmaya çağırdı.

Nazarbayev, ülkede Kovid-19'a karşı aşı yaptıran kişi sayısının 3 milyona yaklaştığını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya ve korkmamaya çağırıyorum. Virüsün yeni varyantlarının tespit edildiği şu dönemde aşı olmak çok önemli. Bunu kendi sağlığımız için yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Avaz