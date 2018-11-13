Nazarbayev'den sonra Kazakistan'ı kim yönetecek ?

Kazakistan'ın 27 yıl önce bağımsızlığını kazanmasından bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Nursultan Äbişulı Nazarbayev 78 yaşına girdi. Nazarbayev'in, yurtdışında tıbbi tedavi görmek için sık sık “ortadan kaybolması” nın ardından, son zamanlarda bölge gözlemcileri arasında onun yerine kimin geleceği tartışma konusu haline geldi.

The Diplomat haber sitesinin iddiasına göre, Nazarbayev'den sonra cumhurbaşkanlığı için potansiyel adaylar Senato Başkanı Kasym-Zhomart Tokayev, Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB) Başkanı Karim Massimov, Rusya'nın Kazakistan Büyükelçisi İmangali Tasmagambetov, kızı Dariga Nazarbayev ve damadı Timur Kulibayev.

Kasym-Zhomart Tokayev liste içinde Nazarbayev'in yerini almaya en yakın olan aday. Meclis Senatosu başkanı olan Tokaev, iktidar piramidinde ikinci sırada yer alıyor. Anayasaya göre, devlet başkanına bir şey olursa mevcut başkanın yerini alması gerekiyor.

Tokayev, 1992 yılında Nazarbayev'in ofisinde çalışmaya başladı ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında etkileyici bir kamu hizmetlerinde bulundu. Ancak Tokaev'in başa çıkamamasının sebebi olarak iç politika gösteriliyor. Kazakistan'ın iç politika girişimlerini uygulama konusunda deneyimsiz ve bu onun liderlik potansiyelini ve uzun vadeli başkanlığını sorgulatıyor. Dahası 65 yaşında olması uzun vadeli bir başkanlık için fazla umut verici değil.

Diğer bir potansiyel aday olarak KNB başkanı Karim Masimov öne çıkıyor. Massimov, Nazarbayev ailesine sadakati ve Kazakistan'ın gelecekteki gelişimi için en önemli kabul edilen alanlarda geniş bilgi birikimine sahip. Masimov'un, ülkede liderlik görevini almasını engelleyebilecek tek unsur Uygur olması.

Bir sonraki potansiyel halefi olan Imangali Tasmagambetov'un da başkan olma şansı çok yüksek. 2002-2003 yılları arasında başbakan ve daha sonra devlet sekreteri olarak görev yaptı. 2004 yılında Cumhurbaşkanlığı İdaresi başkanlığına atandı. Tasmagambetov'un Nazarbayev ailesine her zaman çok yakın idi ve hükümette her zaman önemli bir rol oynadı. Ancak, 2016 yılında Rusya'nın Kazakistan Büyükelçisi görevine ani olarak atanması, Nazarbayev'in kendisinin tehdit altında olduğunu düşündüğü ve büyükelçi görevine atadığı şüphelerine yol açmıştı, çünkü son 15 yıl boyunca Kazakistan'da yaşamayanların, cumhurbaşkanlığı yapması yasaklandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Dariga Nazarbayeva'nın en büyük kızının başkanı olma şansı düşük. İlk olarak, deneyim eksikliği. Dariga Senato'nun başkanlığını üstlendi, ancak başarısız oldu ve belki de bu başkan olamayacağının bir işaretiydi. İkincisi, o bir kadın. Roza Otunbayeva komşu ülke Kırgızistan'ın 3'ncü Cumhurbaşkanı oldu ancak Nazarbayev'in kızının babasının daimi desteğine rağmen aynı şeyi yapması mümkün görünmüyor.

Son aday Cumhurbaşkanı Nazarbayev Dinara'nın ortanca kızının kocası Timur Askaroviç Kulibayev. İyi bir eğitim ve yönetim tecrübesine sahip olmasına rağmen, Kulibayev'in kişisel yaşamındaki belirsizlik kariyerini engelleyebilir. Kendisi zengin bir Kazak iş kadını ve sosyetik güzel Goga Ashkenazi ile ilişkisi olduğu iddialarıyla epey bir gündem olmuştu.

Kazak siyasi analisti Dosym Satpayev, Nazarbayev'in büyük olasılıkla 2020'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmayacağını ve bu kararın Kazakistan başkanının yönetimi ile kararlaştırıldığını söylemişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net