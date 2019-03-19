Nazarbayev'in görevini devredeceği Tokayev kimdir ?

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, cumhurbaşkanı olarak kendi görevini fesheden kararnameyi imzaladı.

Nazarbayev, devlet televizyon kanalları aracılığıyla yaptığı halka hitabında, bugünkü hitabının özel olduğunu, kendisi için zor bir karar aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı olarak yetkilerimi feshetme kararı aldım." dedi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, kalan görev süresi bitene kadar cumhurbaşkanlığı yetkisinin Senato Başkanı Kasım Jomart Tokayev'e devredileceğini, yeni cumhurbaşkanının yemin töreninin yarın parlamentoda yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, konuşmasının ardından 20 Mart tarihi itibariyle cumhurbaşkanı yetkisini feshetme kararını aldığına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Parlamentoda yarın yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Nazarbayev'den devralacak olan Tokayev, 2020'ye kadar görev yapacak.

Kasım-Zhomart Tokayev Kimdir?

Kasım-Zhomart Tokayev, iktidar piramidinde ikinci sırada yer alıyor. Anayasaya göre, devlet başkanına bir şey olursa mevcut başkanın yerini alması gerekiyor.

Tokayev, 1992 yılında Nazarbayev'in ofisinde çalışmaya başladı ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında etkileyici bir kamu hizmetlerinde bulundu. Ancak Tokaev'in başa çıkamamasının sebebi olarak iç politika gösteriliyor. Kazakistan'ın iç politika girişimlerini uygulama konusunda deneyimsiz ve bu onun liderlik potansiyelini ve uzun vadeli başkanlığını sorgulatıyor. Dahası 65 yaşında olması uzun vadeli bir başkanlık için fazla umut verici değil.

Nazarbayev, 6 Temmuz 1940 tarihinde Kazakistan'ın Kaskelen ilçesinde doğdu. 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesinin birinci sekreterliğine seçilen Nazarbayev, 1 Aralık 1991'de oyların yüzde 98,7'sini alarak Kazakistan'ın cumhurbaşkanı seçildi.

Nazarbayev'in görev süresi 2020 yılında sona erecekti.

Nazarbayev, ülkeyi 30 yıl yönetti.