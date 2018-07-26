Nazarbayev'den dördüncü Ortodoks Kilisesi talimatı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Kazakistan Kamu Araştırmaları Bakanlığı basın servisi Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Astana'da dördüncü Ortodoks kilisesini inşa talimatı verdiğini açıkladı.

Yayınlanan resmi açıklamada, "Rusya'ya çalışma gezisi sırasında Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darkhan Kaletayev Rusya Patriği Kirill ile bir araya geldi. Patrik Nursultan Nazarbayev'in Kazak toplumunda dinler arası barış ve uyumu güçlendirmeyi amaçlayan politikasına dikkat çekti. O, Kazakistan'da hükümet ve dinler arasında ilişkilerin, özellikle Ortodoksluk ile yapıcı bir şekilde gelişmekte olduğunu vurguladı. Darkhan Kaletaev ülkesinde Ortodoks Hıristiyanların dini ihtiyaçlarını karşılamak için tüm şartlara sahip olduklarını söyledi. Bakan Kazak lider Nazarbayev adına, Astana'da dördüncü Ortodoks kilisesinin kurulmasına karar verildi” denildi.





Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 17:20