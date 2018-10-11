Orta Asya'daki tek Budist tapınağı için yıkım kararı

Orta Asya'daki tek Budist tapınağının bulunduğu Özbekistan'da, tapınağın yol genişletme çalışmaları sebebiyle yıkımına karar verildi.

Planlanan yıkım kapsamında yol üzerindeki birçok restoran ve küçük dükkan da yıkılacak binalar arasında yer aldı.

Tapınağın başrahip yardımcısı Alexander Khegai'nin, AsiaTerre gazetesine yaptığı açıklamada, "Özbekistan'daki tapınağımız ilk olarak 2001'de kuruldu. Daha sonra, Taşkent'te Vakhidov Caddesi üzerindeki başka bir yere taşındık. Ancak cemaat orada kalabalıktı ve iki yıl önce 2016 yılında bir arsa satın alması ve yeni bir tapınak inşa etmesi kararlaştırıldı. Tüm Orta Asya bölgesindeki tek aktif Budist tapınağı burası. ... Çoğunlukla bizim cemaatçilerimiz Kore topluluğunun temsilcileridir. Tatildeyken, yüzden fazla insana gidiyoruz. Daha fazla ve Budizm ile ilgilenenler var, ve sadece Koreliler değil. Güney Kore'den iş adamları var - aslında, tapınak onlar için inşa edildi. Yetkililer normal olarak bu yerde tapınağın inşasına tepki gösterdi ama Adalet Bakanlığı'ndan resmi olarak tescilimiz var. Ama mayıs ayında yıkım yapılacağı bildirisi aldık."

Yetkililerin kendisine, "Sana Taşkent bölgesinde, [Kim Pen Hwa adındaki eski kolektif çiftlik] alanında bir yer vereceğiz" dediklerini söyleyen Alexander Khegai, mevcut konumun turistlerin yoğun olduğu bölgede ancak yeni gösterilen yerin merkeze uzak olduğunu belirtti.

Tapınağın inşaatının on yıl sürdüğünü belirten başrahip yardımcısı. tapınağın uluslararası öneme sahip olduğu, Özbekistan ekonomisine yatırım yapan Güney Koreli işadamlarının bunu düşmanca bir yaklaşım olarak göreceklerini iddia etti.