Orta Asya Dışişleri Bakanları Bölgesel İşbirliğini Görüştüler

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Orta Asya ülkelerinin Dışişleri Bakanlıklarına bağlı heyetler 21 Temmuz'da Kırgızistan'ın Çolpan-Ata şehrinde bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı basın servisinde yer alan habere göre, toplantıya Özbekistan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Abulaziz Kamilov da katıldı. Toplantıda Orta Asya ülkeleri arasında çok taraflı işbirliği konularının masaya yatırıldığı belirtildi. Bir sonraki buluşmanın 2019 yılının Mart ayında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilmesine karar verildi. Öte yandan Özbekistan Dışişleri Başkanı Abdülaziz Kamilov toplantıya katılan diğer ülke bakanlarını bu yıl Ekim ayında yapılması planlanan Orta Asya Bölgesel Ekonomik Forumu'na katılma çağrısında bulundu.