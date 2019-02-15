Orta Asya ülkelerinde terör suçlarının büyümesi durdurulamıyor

Orta Asya bölgesindeki tek bir ülkede aşırılık yanlısı ve terör suçlarındaki artışın durdurulamadığı öne sürüldü.

Konu ile ilgili rapor, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’da şiddet içeren aşırılıkçılık ve radikalleşmeyle mücadele konusundaki bir çalışmada bildirildi. Çalışma sonuçları Bişkek'teki yuvarlak masa toplantısında değerlendirildi.

Kırgızistan Cumhuriyeti'nde 25 Mart 2018 itibariyle bu tür suçlardan mahkum edilenlerin sayısı 256 kişi, Kazakistan'da 12 Şubat 2018 itibariyle 661 kişi ve Tacikistan'da 14 Mayıs 2018 itibariyle 675 kişi olduğu bildirildi. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Antiterör Merkezi'nde böyle hükümlülerin en sık terör örgütleri tarafından yanlışa sürüklenen kişiler olduğunu açıkladı.

Çalışmada BDT Antiterör Merkezi, danışma konseyi başkanının Marianna Kochubey'in şu sözleri getiriyor: “Teröristler, hapishanelerde gizlenmek ve orada“ dondurulmuş hücreler ”oluşturmak için ortak basit suçlar işliyorlar. Onların umum yada ayrı ayrı hapishanelerde tutmanın dezavantajları vardır. Umuma mahsus cezaevlerinde onlar başka mahkumları kendi etkileri altına almaya çalışıyorlar, onları ayrı, yani bir arada tuttuğunuzda çok güçlü terör veya aşırılık yanlısı hücreler oluşabilir. ”

Raporda yine aşırılık yanlısı grup üyelerinin günahların silinmesi, toplumun felah bulması ve başka buna benzer vaatler ile başkaları sosyal ve psikolojik yönden etkiledikleri ve bu yol ile suça teşvik ettiği de belirtildi.



Kaynak: www.dunyabulteni.net