Orta Asya ülkelerinin ekonomilerinin güç göstergesi yayınlandı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Dünya Bankası 2017 yılında GSYİH'ye göre güncellenmiş bir ekonomi raporu yayınladı.

Orta Asya ülkelerinden Kazakistan listede 55'inci sırada yer aldı. 2017 yılda ülkenin cari fiyatlara göre GSYİH'sı 159 milyar doları aşmış durumda.

Özbekistan 85 sırada (48.7 milyar dolar) ve Türkmenistan 88 (42.3 milyar dolar) sırada yer aldılar. Kırgızistan 145 (7.5 milyar dolar), Tacikistan - 147 (7,1 milyar dolar).

Raporda dünyanın 200 ülkesinin ekonomik derecelendirmesi yapıldı.

İlk sırada ABD (19.4 trilyon dolar), ardından Çin (12 $ trilyon) ve Japonya 4.9 trilyon dolar geliyor. Dördüncü ve beşinci sıralarda Almanya ve Büyük Britanya var.



