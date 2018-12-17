Orta Asya’nın en büyük 5 Pazarı

Eski tarihten başlayarak Orta Asya’da pazarlar halk için bir buluşma yeri idi. İnsanlar sadece ticaret yapmıyorlardı, aynı zamanda haberleri, sevinçlerini paylaşıyorlar, çarşılar boyunca dağılmış çok sayıda çayevinde arkadaşlarla bir araya gelirlerdi. Yöneticilerin kararnameleri burada ilan edilirdi, suçlular pazar meydanlarında idam ve ya affedilirdi ve halk festivalleri düzenlenirdi. Şu anda da pazar ve çarşılar Orta Asya halkları hayatının en önemli mekanları olarak hizmet veriyor.

Kırgızistan

Dordoy, Orta Asya'nın en büyük giyim pazarıdır. Bişkek yakınlarında yer almaktadır. Toplam alan yaklaşık 100 hektar ve yaklaşık 40.000 perakende satış noktası vardır. Yaklaşık 55.000 çalışanı ve100 bine kadar kişiyi dolaylı (yardımcı hizmetler ve dış ticaret) istihdam etmektedir. Kendi gazetesini yayınlayan bu Pazar yılda 364 gün çalışıyor, tek gün 1 Ocakta kapalıdır. Saat sabah 6'dan akşam 15'e kadar çalışma saatleridir.

Kazakistan

"Almatı bit pazarı" 1984 yılında, büyükşehir yönetiminin kitap alışverişi için tahsis ettiği arazide ortaya çıktı. 90'ların başlarında, kitap satışı dibe vurdu, ancak giyim ticareti patlaması başladı.

Bu Pazar 20 yılda bağımsız Kazakistan'ın en başarılı iş projelerinden biri haline geldi ve alışveriş merkezleri çevresinde bir bütün altyapı ortaya çıktı. Bu sayede ticaretçilerden başka binlerce ek ve güvenlik görevlisi, şoför, piyasa idaresi çalışanları, şefler, kuaförler, doktorlar iş sahibi oldular.

Tacikistan

“Korvon "- ülkenin en büyük pazarı, memleket başkantinin dışında yer almaktadır. Resmi olarak Korvon bir giyim pazarı, aslında burada insanlar istedikleri her şeyin ticaretini yapıyorlar.

Korvon önceki dönemde başarısız bir uçak montaj tesisidir. SSCB Devlet Planlama Komitesi 80 yılların başında burada önemli şirket tesis edecekti. Onun için yer ve fonlar hazırlanmaya başlamıştı. hatta bazı binalar yapılmıştı. Ama bu planlar gerçekleşmedi. Sovyetler Birliği çöktü ve 15 yıl önce bu yerde Tacikistan'daki büyük Pazar ortaya çıktı.

Türkmenistan

Doğu Çarşısı "Altın Asır" ("Altın Çağ") Aşkabat en büyük ve Orta Asya'da 5. Büyük pazarıdır. Başkentin yakınında Akhal ilinin halı gölünü anımsatan bu pazar 154 hektarlık geniş bir alanda inşa edilmiş. Pazarın merkezinde ana dönüm noktası olan yüksek bir saat kulesi bulunmaktadır. Pazarda 2155 dükkan var.

Özbekistan

Özbekistan'ın ilk cumhurbaşkanı Kermov’un küçük kızı Lale Kerimova’nın eşi Timur Tilliaev' tarafından 2006 yılında kurulan Abu Sakhy toptancı pazarı, Özbekistan'a mal ihracatı yapan en büyük ticaret merkezi oldu.

Burada hiçbir izin olamadan perakende ve toptan ticaret yapmak için “ideal” koşullar vardır. Bu nedenle ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen işsiz gençler, terkedilmiş depolarda ve yakındaki geçici evlerde kalarak bu pazarda kendi ticari ve başka işlerini görüyorlar.



