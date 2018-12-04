Orta Asya’nın en büyük havalimanları

Orta Asya ülkeleri arasında havalimanı yoğunluğu açısından en büyük ülkenin Kazakistan olduğu ortaya çıktı.

Kazakistan

Kazakistan'ın en büyük havalimanı 1935'ten beri hizmet veren ve 2012'de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)'nin en iyisi olarak kabul edilen Almatı havalimanı. Yıl içinde Almatı havaalanı dört milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor.

Kazakistan'ın havalimanlarından iç hat uçuş sayısı bakımından ikincisi sırada Astana havalimanı. 2012 yılında bu havaalanı yurt içi ve yurtdışı olmak üzere iki milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

2011 yılında gerçekleştirilen modernizasyon sayesinde Aktau Havalimanı BDT'nin en iyi havalimanı olmuştu. Kazakistan 25 ana havalimanı ve ülkenin 7 bölgesinde 19 bölgesel havalimanlarına sahip.

Tacikistan

Duşanbe'deki havalimanı, Tacikistan'ın en büyük ve en yoğun havalimanı. 2017 yılının sonunda Duşanbe havaalanının yıllık yolcu trafiği 1 milyon 305 bin kişiye ulaştı. Khujand havalimanı Duşanbe Uluslararası Havaalanı'ndan sonra ülkenin ikinci en yoğun havalimanı ve Tacikistan'daki dört uluslararası havalimanından biri.

Özbekistan

Özbekistan'ın en büyük havaalanı Taşkent havaalanı. Bu Orta Asya ülkelerinin en büyük havaalanlarından biri ve yıllık yolcu trafiği 3 milyondan fazla kişi. 2017'nin sonu itibariyle, eski Sovyetler Birliği'ndeki en işlek havaalanları arasında 18'nci sırada.

Taşkent Uluslararası Havaalanı, BDT ülkeleri ve Avrupa'dan Güneydoğu, Güney ve Doğu Asya'ya ve hava ile Avrupa ve Asya arasındaki rotaların kesiştiği noktada olduğu için uygun bir coğrafi konuma sahip. Havaalanı, dünyanın birçok büyük şehri ve neredeyse tüm Özbekistan bölgesel merkezleri ile hava yolları ile bağlantılı. Bu havalimanı birkaç kez yeniden inşa edildi ve genişletildi, şu anda iki yolcu terminali var.

Türkmenistan

Aşkabat Havalimanı Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ın uluslararası havalimanı. 2016 yılında inşa edilen yeni hava terminalinin kapasitesi saatte bin 600 yolcu.

Kırgızistan

Manas Uluslararası Havaalanı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in havalimanı. Manas eski Kırgız destanı kahramanının adı ve yazar Chingiz Aitmatov'un inisiyatifi üzerine bu isim verilmiş.

Oş - Oş Uluslararası Havalimanı'nın temel amacı, Kırgızistan'ın güney bölgesinin tamamı için hava taşımacılığı ihtiyaçları sağlamak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 11:11