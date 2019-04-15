Özbek Cumhurbaşkanı kızı Said'i Bilgi Ajansı müdür yardımcısı atadı

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı bünyesinde Bilgi ve Kitle İletişim Ajansı'nda 12 Nisan'da, Zainillobuddin Nizomiddinov başkanlığında genişletilmiş bir yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Ajansın müdürü Komil Allamzhanov (cumhurbaşkanının eski basın sekreteri), ilk müdür yardımcısı Khodzhimetov Avazbek Zhabbkulovich, müdür yardımcısı Mirziyoyeva Saida Shavkatovna ve Bozorov Gayrat Nazarovich katıldı.

Toplantıda, Ajans ile hükümet arasındaki etkileşimin derinleşmesi ve Özbekistan Cumhuriyeti Oliy Majlis'in odaları ile ilgili konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev'in Ocak ayında okul öncesi eğitim kurumlarının faaliyetlerinin organizasyonunun başkan yardımcısı olarak atanan küçük kızı Shakhnoza Mirziyyev toplantıda bir konuşma yaptı.

Shakhnozy'nin kocası, Otabek Umarov Mirziyayev'in özel koruması olarak çalışıyor.. Ve bu yılın Mart ayında Otabek Umarov, Özbekistan Triatlon Federasyonu başkanlığına seçildi.

Kaynak: ca-news, www.dunyabulteni.net