Özbek lider de ‘Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nde

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev, Kırgızistan'da yapılacak olan ‘Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ zirvesine katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapan Mirziyayev'in Özbekistan'ın Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne üye olacağı açıklanmıştı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdyldaev, 21 Temmuz'da Çolpan-Ata şehrinde Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda Mirziyayev'in Kırgızistan'da yapılacak ‘Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ zirvesine katılma konusu da görüşülen konular arasındaydı

‘Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ toplantısı 3 Eylül'de Çolpan-Ata şehrinde yapılacak. Özbekistan Cumhurbaşkanı ilk kez bu zirveye katılacak.

TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ

1992 yılında Türkçe konuşan ülkeler zirve toplantıları başlatılmıştı. 3 Ekim 2009 tarihinde Azerbaycan'ın Nahcivan bölgesinde, ‘Türkçe Konuşan Devletler İşbirliği Konseyi'nin kurulması konusunda bir anlaşma imzalanmıştı.

Dünyada Türkçe konuşulan 6 ülkeden biri olan Özbekistan hükümeti bu zirve toplantılarına daha önce katılmamıştı.



Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 09:50