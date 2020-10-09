Özbek lider yoksul kadın ve gençlerin listesini istedi

8 Ekim'de düzenlenen video konferansında Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyayev her mahallede, semtte, şehirde ve bölgede "Gençlik" ve "Kadın" defterlerinin oluşturulmasını emretti.

Bu listeler The Iron Notebook'tan ayrı olarak oluşturulacaktır. Sosyal, yasal, psikolojik desteğe, bilgiye ve mesleki eğitime ihtiyaç duyan işsiz gençleri ve yoksul kadınları içerecektir. Sonuç olarak, onlarla sistematik, hedefe yönelik çalışmalar kurulacak ”dedi.

Bu çalışma için “Mahalla ve Aile” Araştırma Enstitüsü, Gençlik Sorunları Araştırma Enstitüsü ve gelecek vaat eden personelin eğitimi seferber edilecek.

Ayrıca, kapsamlı girişimcilik eğitim programlarının uygulanması ve mikrofinans hizmetlerinin sağlanması için sivil toplum kuruluşlarına yıllık% 4 oranında kredi sağlanacaktır.

Rapora göre, kadınlarla ve gençlerle tamamen yeni bir çalışma sistemi getirilecek. Özbekistan'ın Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Fonu, devlet dışı mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla, gençlerin ve kadınların mesleki becerilerinin oluşturulması ve mali destekleri için 100 milyon dolar ayıracak.

Bu miktarın 10 milyon doları gençlere ve kadınlara yönelik mesleki eğitime harcanacak ve 90 milyon doları ise ileri eğitim kurslarını tamamlayıp sertifika alanlara hafif kredi sağlamak için tahsis edilecek.

Sosyal Sözleşme kapsamında, devlet dışı mesleki eğitim kurslarından mezun olan gençler ve kadınlar, eğitim masrafları için 1 milyon soum'a (100 $) kadar sübvansiyon alacaklar.

Kaynak: CentralAsia