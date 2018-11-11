Özbek Muhalif Muhammed Salih İnterpol arama listesinden çıkarıldı

Özbekistan'ın Muhalefetinin lideri "Halkın Özbekistan Hareketi" ve Erk Partisi'nden, Muhammed Salih (68), Interpol arama listesinden resmen çıkarıldı.

Haberi Ozodlik radyosuna konuşan Salih'in avukatı Trond Ulsen Nass açıkladı

Norveç'teki avukat Trond Ulsen Nass, müvekkili Muhammed Salih'in 8 Kasım'da Interpol'de Uluslararası Ceza Polis Örgütü'nün aranan kişileri listesinden çıkarıldığını resmen teyit etti.

Avukat Trond Ulsen Nass, “Interpol'te dün, örgütün Özbekistan temsilciliği ile temasa geçtiğimizi ve Muhammed Salih'in aranan kişiler listesinden gerçekten dışlandığını doğruladık." ifadesini kullandı.

Şu anda Türkiye'de yaşayan Erk Partisi kurucusu Muhammad Salih, 1991 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde İslam Kerimov’un tek rakibiydi. Resmi verilere göre Salih seçmenlerin yüzde 12,7’sini, bundan önce Özbekistan’ın radyosundan ilan edilen rakamlara göre oyların yüzde 33’ünü, bağımsız gözlemcilerin hesaplarına göre ise oyların çoğunu aldı. Seçimlerden sonra Salih yandaşlarının eylemine katılan üniversite öğrencilerine ateş açılmış, muhalif gazeteler kapatılmış, muhalefet liderlerine karşı ise davalar açılmıştı.

Temmuz 1992'de Salih, baskıya karşı protesto için milletvekili görevinden istifa etti. Nisan 1993’te “devlete ihanet” suçundan tutuklanmış ama dünya toplumunun baskısıyla Taşkent’ten ayrılmama şartıyla serbest bırakılmıştı. Fakat Türkiye’ye kaçmayı başaran Salih o zamandan beri İstanbul’da yaşıyor. Özbek gizli servisleri defalarca Salih’e suikast girişimi planladı, 3 kardeşi Özbekistan’da tutuklandı.

2017 şubat ayında muhalif Erk gazetesinin başında olan Salih’in kardeşi Muhammad Bekcan cezaevinden serbest bırakıldı. 1999 yılında Özbekistan yönetimi Salih ve Bekcan’ı Taşkent’te 1999 yılında meydana gelen patlamalara ilgisi olmakla suçladı. Aynı yıl Özbek gizli servisleri Bekcan’ı Ukrayna’da kaçırarak Taşkent’e götürdü. Bekcan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2011 yılında serbest kalacağı güne bir ay kala yönetim cezasını 4 yıl 8 ay uzattı. İnsan hakları teşkilatlarının verilerine göre Muhammad Bekcan sadece İslam Kerimov’un esas rakibinin kardeşi olduğu için 18 yıl hapis yattı.

İslam Kerimov’un vefatından sonra yeni Devlet Başkanı Şevket Mirziyayev, aralarında Muhammad Salih’in de bulunduğu birkaç siyasi hükümlüyü serbest bıraktı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2018, 10:43