Özbek Noel babalar sokaklara çıktı

Bu yıl, Noel Baba kostümü giymiş 505 Taşkentli eylemciler, yürüyüş düzenledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Mahalla Vakfı'nın Taşkent kent şubesi şefi Alisher Yormatov'a atıfta bulunarak, Mahalla projesinde Yeni Yılın bir parçası olarak yüzlerce Noel Baba kılığına girmiş Taşkentli yürüyüş düzenledi.

Özbekistan'da Telegram kullanıcıları, Noel Baba kostümü giymiş makhalla sakinlerinin Taşkent'in merkez sokaklarında yürüdüğünü yazdı.

Mahalla Vakfı'nın Taşkent şehir departmanından bildirildiğine göre, yeni yıl tatilinde büyükşehir mahalla komiteleri tarafından işe alınan Santa Clauses, düşük gelirli vatandaşların evlerini, 100 yaşından büyük aileleri ve İkinci Dünya Savaşı'na katılanları ziyaret edecek. Ayrıca, 20 Aralık-31 Aralık arasındaki dönemde, 12 yaş altı çocuklar için festival etkinlikleri, büyükşehir mahalla komitelerinde ve oyun alanlarında yapılaca

Noel baba yürüyüşü Taşkent'te ilk kez yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda, Bişkek ve Almatı'da benzer olaylar düzenlendi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net