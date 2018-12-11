Özbek polisi Kur'an'a el basarak yemin etti

Özbekistan'ın başkenti yakınlarındaki bir bölgede polis, geçen hafta Kur'an-ı Kerim'e el basarak "rüşvet vermeyeceğine" ya da "gasp yapmaya girişmeyeceklerine" dair yemin etti.

Yemin, Başkan Şevket Mirziyayev'in Eylül 2016'da iktidara gelmesinden bu yana kendisini bir yolsuzluk savaşçısı olarak konumlandırma çabasına uyuyor.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı'ndaki kaynaklar, yemin töreninin Mirziyayev'in cumhurbaşkanlığı kararnamesi altında başlatılan bir 'devlet karşıtı yolsuzlukla mücadele programı'nın parçası olduğunu söyledi.

İsminin verilmesini istemeyen bir İçişleri Bakanlığı kaynağı, üç eğitim oturumunda yer aldığını ve yemin töreninin bölge polis teşkilatından bir emirden ziyade ilçe polis teşkilatı için zorunlu olduğunu söyledi.

Başkan verdiği demeçte, bütün polisin Kuran'a elini koyması ve iyi polisler olma sözü vermesi için cumhurbaşkanı veya İçişleri Bakanlığı'ndan doğrudan bir emir olmadığını söyledi. Yine de, yemin törenine katılmak üzere Yukorichirchik ilçesinden baş imam çağrıldı ve tüm memurlar Kur'an'a el basarak yemin etme törenine katıldı.

Sosyal medyada pek çok Özbek, ülkenin polisinin eski cumhurbaşkanı İslam Kerimov döneminde 26 yıl boyunca Kur'an-ı Kerim'den uzak yaşadığını söyledi.

Yolsuzluğun Uzun Tarihi

Özbekistan polisi uzun süredir tutuklulara kötü muamele etmek, gasp etmek, rüşvet almak ve diğer yolsuzluk biçimleri yüzünden yoğun eleştiri aldı.

2017 yılının başında Mirziyayev, 4 bin 500'den fazla polis memurunun Kerimov'un ölümünün ardından Eylül 2016'da iktidara gelmesinden bu yana “rüşvet ve kötüye kullanım” suçundan kovulduğunu söyledi. Bazı üst düzey kolluk görevlileri 2017 ve 2018 yıllarında yolsuzluk suçlamalarıyla ve yetkilerini aşmak suçlamaları sebebiyle tutuklandı. Bunlar arasında 22 Şubat'ta rüşvet alma ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla tutuklanan eski Başsavcı General Rashid Qodirov da var Qodirov'un tutuklanmasından bir ay sonra, düzinelerce başka kolluk görevlisi de dava ile bağlantılı olarak tutuklandı.

Mirziyayev'in iktidara gelmesinden bu yana, Özbekistan'ın Devlet Güvenlik Servisi olarak bilinen, bir zamanların en güçlü güvenlik aygıtındaki üst düzey yetkilileri de görevden alındı ​​ve yolsuzluk suçlamalarından tutuklandı. Hüküm giyenler, 16 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldılar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net