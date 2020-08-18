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Özbekistan, 1 Eylül'e kadar tüm uluslararası uçuşları iptal etti

Ağustos ayında havayolunun web sitesinden veya Özbekistan Havayolları Satışları gişesinden uçak bileti satın alan yolculara, ödeme şekline göre kupon için geri ödeme veya şirketin 1 Eylül 2020'den itibaren planlanan uçuşları için bir defaya mahsus rezervasyon değişikliği teklif edilir.

Özbekistan, 1 Eylül'e kadar tüm uluslararası uçuşları iptal etti

Özbekiston havayolu, 16-31 Ağustos tarihleri ​​arasında uluslararası uçuşların zorunlu iptalini ve yerel destinasyonlara düzenli uçuşların bir kısmını açıkladı.

Şirketin basın servisine göre, bu önlem, varış ülkelerinde ve Özbekistan'ın idari merkezlerindeki mevcut epidemiyolojik kısıtlamalarla bağlantılı olarak alındı.

Ağustos ayında havayolunun web sitesinden veya Özbekistan Havayolları Satışları gişesinden uçak bileti satın alan yolculara, ödeme şekline göre kupon için geri ödeme veya şirketin 1 Eylül 2020'den itibaren planlanan uçuşları için bir defaya mahsus rezervasyon değişikliği teklif edilir.

Şirket ayrıca, iptal edilen uçuşlardan daha sonraki bir kalkış tarihine kadar kalkış tarihini yeniden rezerve etmenin yolculardan ek ücret alınmadan yapıldığını kaydetti.

Özbek vatandaşlarının anavatanlarına dönüşü, onaylanan charter seferleri programına göre gerçekleştirilecek.

Kaynak: Centralasia

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