Özbekistan 9 ayda yüzde 6,9 büyüdü
Geçen yıl pandemi sebebiyle yüzde 1,6'da kalan büyüme, salgın öncesinde yıllık ortalama yüzde 5-6 düzeylerinde seyrediyordu.
Orta Asya 18.10.2021, 12:00
Özbekistan ekonomisi, bu yılın 9 ayında yüzde 6,9 büyüme kaydetti.
Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, ülke ekonomisine ilişkin 2021 yılının ocak-eylül dönemi büyüme verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkenin GSYH'si söz konusu dönemde yüzde 6,9 arttı.
Yılın 9 ayında hizmetler sektörü yüzde 19,5, taşımacılık sektörü yüzde 12,3, perakende ticaret yüzde 9,8, sanayi sektörü yüzde 9, yolcu taşımacılığı yüzde 7,4, inşaat sektörü yüzde 4,5, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 4,2 ve dış ticaret hacmi yüzde 2,5 büyüdü.
Özbekistan ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi yıllık ortalama yüzde 5-6 olan büyümesi, 2020'de salgın nedeniyle yüzde 1,6 düzeyinde gerçekleşmişti.
AA
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