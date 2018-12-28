Özbekistan'a gidenlerin yarısı akraba ziyareti

Özbekistan'ı ziyaret eden yabancıların yaklaşık yüze 40'ının akraba ziyareti için ülkeye gittiği belirlendi.

İstatistiklere göre, 2018'de Özbekistan'ı ziyaret eden yabancıların yüzde 39,4 bu ülkedeki akrabalarını ve arkadaşlarını ziyarete geldi.

Kırgızistan'daki Özbekistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği konu ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Ankete katılanların yüzde 33,6'sı Özbekistan'ı ziyaret etme amacının tatil, eğlence ve dinlenme olduğunu söyledi. Ticari ve profesyonel amaçlar için gelenler oranı ise yüzde 9,1. Ankete katılanların yüzde 5,7'si tedavi ve sağlık sorunlarından dolayı, yüzde 5,4'ü alışveriş için Özbekistan'ı ziyaret ettiler.

Seyahatlerinin asıl amacının arkadaş ve akrabalarını ziyaret etmek olduğunu belirten katılımcıların çoğunluğunun komşu ülkelerin vatandaşları olduğu ortaya çıktı. Kazakistan'dan yüzde 26,6, Tacikistan'dan yüzde 20,2, Kırgızistan'dan yüzde 19,2, Türkmenistan'dan yüzde 16,1.

Rusya Federasyonu vatandaşları da bu bağlamda yüzde 15,1 ile katılımcıların önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Katılımcıların yüzde 97'sinden fazlası, arkadaşlarını ve akrabalarını ziyaret etmek amacıyla Özbekistan'a geldiklerini belirtiyor.

Özbekistan'a tatil ve eğlence için gelenlerin en büyük kısmını yüzde 17,2 ile Kazakistan, yüzde 10,4 Rusya Federasyonu, yüzde 8,5 Kırgızistan, yüzde 7,7 Çin, yüzde 5.9 Türkmenistan, yüzde 5.8 Tacikistan, yüzde 5.7 Hindistan, yüzde 4.9 İtalya vatandaşları oluşturuyor.

Analiz, yabancı vatandaşların çoğunun eğlence ve tatil için Özbekistan'a geldiğini gösteriyor. Örneğin, Hong Kong vatandaşlarının hepsi tatil, eğlence ve dinlenme için bu ülkeye geldiklerini belirtti. Avustralya'dan gelen turistler arasında bu gösterge yüzde 89,4, Hollanda yüzde 87,1, İtalya yüzde 86,3, Fransa yüzde 85,1, Büyük Britanya yüzde 84,9, Almanya yüzde 80,2, ABD yüzde 78.2, Çin yüzde 75, Güney Kore yüzde 70.3.

Özbekistan'a dini yönden önemli yerleri ziyaret için gelenler sayısı da ilginçtir. Bu turistlerin ana kısmı yüzde 33.9 ile Türkmenistan vatandaşlarıdır. Genel olarak, bu amaçla gelenlerin çoğunluğunu Orta Asya ülkeleri (Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan) ve Rusya Federasyonu vatandaşları oluşturmaktadır. Kalanları ise Asya-Pasifik bölgesi vatandaşları yüzde 15,6, Avrupa yüzde 12,8 ve yüzde 6,4 ile Orta Doğu bölgesinden gelenlerdir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 11:23