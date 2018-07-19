Özbekistan ABD ve Afganistan arabuluculuğuna devam ediyor

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Özbekistan ve ABD arasında Afganistan'da huzur ortamının sağlanması için görüşmeler devam ediyor.

18 Temmuz tarihinde Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nda biraraya gelen Cumhurbaşkanı Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Irgashev ve ABD Büyükelçisi Pamela Leora Spratlen Afganistan sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, taraflar 27 Mart 2018'de Afganistan sorunları hakkında uluslararası Taşkent konferansında kabul edilen Deklarasyonunun uygulanması bağlamında Özbekistan ve ABD arasındaki işbirliğinin pratik yönlerini tartıştı.

Toplantıda ayrıca Özbek-Amerikan ilişkileri gündemindeki diğer konular da ele alındı. Daha önce Özbek hükümeti temsilcilerinin Katar’da Taliban vekilleri ile görüştüğü bildirilmişti.



