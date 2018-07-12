Özbekistan, Afganistan'a elektrik ihracatını arttıracak

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Özbekistan’ın 2018 yılı içinde Afganistan'a yaptığı elektrik ihracatı miktarında ciddi bir artış sağlama niyetinde olduğu bildirildi.

Özbekistan yerel basınında yer alan haberlere göre, Özbekistan’daki devlet şirketlerinden biri olan Özbek Energo, 2018 yılında elektrik faaliyetlerinin finansal açıdan iyileşmesi ve etkinlik alanlarının arttırılması için hazırlanan yol haritasında yer aldı.

Özbek Energo tarafından hazırlanan raporda, bu yıl Ekim ayı sonunda Özbekistan ile Afganistan’ın; elektrik ve elektrik transfer ürünleri- direkleri, trafolar ve beton malzemeler olmak üzere elektrik geçişini sağlayan hizmetlerle ilgili yeni bir anlaşma imzalayacağı da belirtildi.

Özbekistan hükümeti Afganistan'ın ihtiyaçlarını dikkate alarak doğrudan yaptığı yıllık sözleşmeler ile 2002'den beri Afganistan'ın elektrik ihtiyacını karşılıyor. İki ülke arasında 2018 yılı için yaklaşık 2 milyar kilovatsaat elektrik ihracatı yapılması öngörülen bir sözleşme de imzalandı.