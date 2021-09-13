Özbekistan Afganlıları sınır dışı etti

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından yasa dışı yollardan bu ülkeye kaçan Afgan pilotların ve Afganistan vatandaşı diğer kişilerin üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildikleri bildirildi.

Taliban'ın geçen ay beklenmedik bir hızda Afganistan'ı ele geçirmesi sırasında Afganistan ordusunda görev yapan çok sayıda pilot ve asker, yasa dışı yollardan komşu ülke Özbekistan'a sığınmıştı.

Ancak Taliban'ın, Taşkent yönetimine kaçan Afgan askerleri ve beraberlerinde getirdikleri hava araçlarını kendilerine teslim etmesi için baskı yaptığı belirtiliyordu.

Reuters'ın haberine göre ABD, pazar gününden itibaren Afgan askerleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir kampa nakletmeye başladı.

Tahliyelerin bir ya da iki gün sürmesinin beklendiği aktarılmıştı.

Askerlerle birlikte aile üyeleri de bulunuyor. Özbekistan'a kaçan Afgan sayısının 450 civarında olduğu sanılıyor.

Ayrıca bir kısım askerlerin de savaşın şiddetlenmesi ve ordunun dağılmasının ardından iki ülke arasındaki Amuderya Nehri'ni yüzerek geçtiği ve Özbekistan'a sığındığı bildirilmişti.

Bu arada aralarında A-29 hafif saldırı uçakları ve UH-60 Black Hawk helikopterlerin de bulunduğu en az 46 hava aracının akıbetinin ne olacağı bilinmiyor.

Özbekistan yönetiminin helikopterleri ve uçakları Taliban'a teslim edip etmeyeceği henüz belli değil.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir pilot, Özbekistan'dan ayrıldıktan sonra, Özbek makamların kendilerini sınırdaki Termez kentinde çok sıkı şartlar altında bir kampta tuttuğunu ve hareketlerine müsaade dahi etmediğini dile getirdi.

Bu arada Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrinde Taliban'a karşı savaşan Özbek asıllı Mareşal Raşit Dostum ile eski Mezar-ı Şerif Valisi Ata Muhammed Nur da kentin düşmesinin ardından bu ülkeye kaçmışlardı.

Kaynak: Euronews