Özbekistan BAE vatandaşlarına süreli vizeyi kaldırdı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in kararına göre, 2019 yılı 20 Mart'ından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları için Özbekistan topraklarına giriş tarihinden itibaren 30 gün süreyle vizesiz bir rejim uygulanıyor.

Karara ek olarak, iş amacıyla Özbekistan'ı ziyaret eden BAE vatandaşlarına, belgelerin alındığı günü saymayarak, 3 iş günü içinde bir yıla kadar çok girişli vize verilecek. Ayrıca, Özbekistan’daki davet edici tüzel kişiliğe Dışişleri Bakanlığına itiraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Kararın amacı, Özbekistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki politik, ticari, ekonomik, bilimsel, teknik ve kültürel işbirliğini daha da yoğunlaştırmak, uygun bir yatırım ortamı oluşturmak ve ülkenin turizm potansiyelini geliştirmek.

Daha önce, yılın başında, Özbekistan, 45 ülkenin vatandaşları için vizesiz seyahat sağlamıştı. Ve geçen yılın şubat ayından bu yana İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur, Türkiye ve Japonya vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz Özbekistan’a vize alma hakkı tanındı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net